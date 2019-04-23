Звезда «Игры престолов» снимется в новой экранизации «Тёмной башни»

Нью-Йорк, США, , 20:41 — REGNUM В будущем сериале Amazon «Тёмная башня» по одноименному циклу романов Стивена Кинга снимется Джером Флинн, известный зрителям по роли Бронна в шоу «Игре престолов». Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.

На сегодня нет подробной информации о том, какую роль исполнит Флинн, сообщается лишь, что он сыграет «ковбоя». Сам актер отметил, что он всегда хотел сыграть подобного персонажа и теперь этот момент пришел. «Меня это взволновало», — сказал Флинн.

Читайте также: Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»

Напомним, в 2017 году на экраны вышел фильм «Тёмная башня», в котором главные роли исполнили Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи. Картина не очень удачно выступила в прокате, при бюджете $60 млн она смогла собрать в США лишь $50,7 млн. Сумма её общемировых сборов составила около $113 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда сериала «Лучше звоните Солу» рассказала о его закрытии