Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни

Лос-Анджелес, США, , 19:53 — REGNUM В США в возрасте 101 года скончалась киноактриса Фэй Маккензи, передаёт The Hollywood Reporter.

Как сообщается, актриса умерла во сне 16 апреля в своём доме в Лос-Анджелесе.

Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи. На киноэкране она дебютировала ещё будучи ребёнком, исполнив роль в немой картине «Драматическая жизнь Авраама Линкольна» (1924).

Наибольшую популярность актрисе принесли главные роли в вестернах 1940-х годов, где её партнёром был Джин Отри. Также Маккензи появлялась в эпизодической роли в фильме «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн.