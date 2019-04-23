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Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни

Культура

Актриса скончалась во сне в своём доме в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни
Фэй Маккензи. 1940-е

Лос-Анджелес, США, 23 апреля 2019, 19:53 — REGNUM  В США в возрасте 101 года скончалась киноактриса Фэй Маккензи, передаёт The Hollywood Reporter.

Как сообщается, актриса умерла во сне 16 апреля в своём доме в Лос-Анджелесе.

Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи. На киноэкране она дебютировала ещё будучи ребёнком, исполнив роль в немой картине «Драматическая жизнь Авраама Линкольна» (1924).

Наибольшую популярность актрисе принесли главные роли в вестернах 1940-х годов, где её партнёром был Джин Отри. Также Маккензи появлялась в эпизодической роли в фильме «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн.

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