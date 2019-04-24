ТНТ Premier Studios: как и для кого создаются телесериалы?

Алена Сычева, , 11:01 — REGNUM

21 апреля в рамках конкурсной программы 41-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера полнометражного игрового фильма «Эпидемия. Вонгозеро», основанного на сериале «Эпидемия». Месяцем ранее первый эпизод многосерийного телефильма участвовал в конкурсе прошедшего в Каннах фестиваля сериалов Canneseries.

Кинообозреватель ИА REGNUM побеседовал с генеральными продюсерами ТНТ Premier Studios Евгением Никишовым и Валерией Федоровичем об этом необычном проекте, о планах студии и мотивации кинематографистов разных специальностей посвящать себя работе на сериалах.

: Расскажите, чем отличаются сериал и фильм «Эпидемия»?

Валерий Федорович:

«Эпидемия. Вонгозеро» — это абсолютно самостоятельное произведение. Одинаковые только герои и завязка. В фильме есть эпизоды, которых не было и не будет в сериале. Даже финалы у них разные».

Евгений Никишов:

«Давайте я расскажу предысторию. Когда отборщики ММКФ увидели первый эпизод сериала, и мы им рассказали про нашу идею выпустить еще в прокат самостоятельный кинофильм, они проявили к нему интерес. Сценарист Рома Кантор написал отдельный сценарий, мы оперативно поменяли наш календарно-постановочный план, чтобы в первую очередь снять те сцены, которые войдут в фильм.

После ММКФ мы решим, будет ли у нас широкий или ограниченный прокат, но в кинотеатрах он точно будет».

: У вас был опыт выпуска сериала на большой экран с проектом «Гоголь», и теперь вы его в каком-то смысле повторяете. Почему и зачем вы это делаете?

Валерий Федорович:

«Мы пришли на телевидение из кино, поэтому мы не можем туда не возвращаться».

Евгений Никишов:

«Если говорить серьёзно, это в том числе связано с экономической составляющей. Понятно, что затраты на создание такого проекта, как «Гоголь», — сложнопостановочного, костюмного, с большими звездами в главных ролях — не вернуть только за счет показа по телевидению. Поэтому нам пришлось придумать кульбит с показом его в кинотеатрах. Когда эта модель, в которую никто, кроме нас с Валерой, не верил, оказалась коммерчески успешной, стало понятно, что большие проекты с большим бюджетом можно каким-то образом представлять и в кинопрокате. Мы не хотим это ставить на поток, потому что не каждый сериал можно показывать в кинотеатре, но с теми, с которыми это возможно, — будем продолжать делать».

: Когда же будет показан сериал «Эпидемия»?

Валерий Федорович:

«Премьера на платформе ТНТ Premier состоится в конце осени».

: Сейчас во всем мире очень популярны триллеры, драматичные истории, в этом смысле «Эпидемия» отвечает актуальным трендам. Вы старались ответить на запрос зрителей?

Евгений Никишов:

«Нет, мы никогда не ориентируемся ни на какие существующие тренды: все идет от сценария. Саша Бондарев — наш партнер по этому проекту — пришел к нам с книгой Яны Вагнер и сценаристом Ромой Кантором. Когда Рома написал первый драфт сценария, стало понятно, что довольно сложную для экранизации книгу получается адекватно перенести на язык кинодраматургии. Тогда уже не было никаких сомнений, что сериал надо снимать. Тут надо отдать должное и сказать добрые слова в адрес Саши Бондарева, который много лет жил этой идеей, очень хотел экранизировать книгу, и мы рады, что вместе смогли добиться результата, о котором Саша мечтал много лет».

: То есть изначально, при создании сериала, вы не думаете о том, как он может быть воспринят за рубежом?

Валерий Федорович:

«Нет. С той же «Обычной женщиной», которая целый год с успехом путешествовала по западным фестивалям, мы с режиссером Борей Хлебниковым вообще думали, что это чисто российская история. Мы старались сделать сериал, который мы сами посмотрели бы. Это, вообще, наш принцип: мы делаем только те истории, зрителями которых хотели бы быть сами».

Евгений Никишов:

«Ту же «Идентификацию», которая попала на фестиваль Series Mania, мы начали разрабатывать задолго до того, как появилось движение MeToo и тренд на сильные женские персонажи, который сейчас нам очевиден. Так просто совпало, что больше трех лет режиссер Владлена Санду работала над историей, которую она лично хотела рассказать. И то, что сейчас это оказалось востребовано на международных площадках, — очень приятно».

: Насколько при этом для вас важен выход на мировой рынок с возможностью показать ваши проекты зрителям разных стран?

Евгений Никишов:

«Могу сказать, что зарубежные продажи сейчас уже становятся довольно важной составляющей возврата денег, потраченных на производство сериала. В случае с «Обычной женщиной» практически половину производственного бюджета мы вернули благодаря его продаже для показа за рубежом».

: Скажите, какие проекты вы сейчас разрабатываете? Сериалы каких жанров нам ждать от вас в ближайшем будущем?

Валерий Федорович:

«Мы, получается, сидим на нескольких стульях: остаемся заместителями генерального продюсера ТНТ, руководим каналом ТВ3 и теперь у нас есть своя студия ТНТ Premier. В этом смысле у нас в работе есть все жанры: от комедии через фэнтези про вампиров к абсолютно реалистичным историям».

Евгений Никишов:

«Для ТНТ — больше комедии. В мае выйдет «Толя-робот» режиссера Алексея Нужного, который мы делали совместно с компанией «Друг друга», с Колей Куликовым и Костей Майером. Кстати, первый эпизод этого сериала, как и «Идентификация», представлен в специальной программе ММКФ. «Толя-робот» — это, с одной стороны, драматическая история, с другой — там очень много комедийного. Думаю, будет громкий проект. Получилось оригинально, такой истории точно еще не было, и это ни на что не похоже. Для ТВ3 мы делаем в основном жанровые проекты с мистической составляющей. Например, Илья Куликов снял для нас многосерийный телефильм «Документалист» про режиссера неигрового кино, который решает снять кино про сверхъестественное и таким образом выяснить: реальна ли вся эта мистика? Он выйдет на ТВ3 осенью. И для ТНТ Premier мы делаем такие проекты, как «Эпидемия». Это то, что вообще сложно себе представить на российском телевидении. Полное смешение жанров: и постапокалиптический триллер, и семейная драма, и хоррор. Или сериал «Карамора», в котором герой Данилы Козловского борется с кланом вампиров в начале XX века».

Валерий Федорович:

«Еще мы сделаем перезапуск «Обычной женщины» на нашей платформе ТНТ Premier. Мы сейчас с Борей обсуждаем, как перемонтировать и доснять линию Аглаи, чтобы была полностью понятна ее история. Таким образом, сериал станет больше».

Валерий Федорович:

«Еще у нас есть проект «Колл-центр». Леша Чупов и Наташа Меркулова написали, по-моему, такой русский вариант «Остаться в живых», только действие происходит не на острове, а в офисе».

Евгений Никишов:

«Несколько офисных сотрудников оказываются заложниками…»

Валерий Федорович:

«Ну, как офисные сотрудники… Они работают в магазине по продаже товаров для взрослых».

Евгений Никишов:

«Это психологический триллер с абсолютно непредсказуемыми сюжетными поворотами».

: Как и где вы находите столь разнообразные и интересные сюжеты?

Валерий Федорович:

«Мы просто идем за талантливыми людьми и стараемся дать им максимальную свободу и возможности для реализации своих идей. Таким образом, дальше уже идем вместе и приходим туда, куда, как выясняется, интересно попасть не только нам».

Евгений Никишов:

«Мы сейчас разрабатываем несколько мощных драматических историй, основанных на личном опыте наших новых талантливых сценаристов. Каждый из них рассказывает свою личную историю. Для нас было принципиально, чтобы они были готовы к так называемому душевному стриптизу. И то, что сейчас у нас получается, — очень впечатляет. Мы надеемся, что из этого вырастет хотя бы один очень классный сериал».

: На практически всех ваших проектах работают киношники, известные режиссеры и востребованные актеры. Насколько сложно уговорить их прийти работать на сериал?

Валерий Федорович:

«Еще несколько лет назад, когда мы только начинали драматическую линейку на ТНТ, запускали «Измены», «Сладкую жизнь» и прочие проекты, еще приходилось проделывать определённую работу, объяснять. Но на самом деле никакие слова никого бы не убедили, если бы не было классных сценариев. Просто мы в самом начале привлекли режиссеров и артистов интересным материалом. Сейчас уже есть понимание, что телевидение поменялось и в каком-то смысле оно дает больше свободы. Например, нет такого жесткого ограничения по хронометражу, можно больше экспериментировать, есть возможность полнее и ярче раскрыть характеры персонажей… Кроме того, многие наши проекты — про обычных людей, наших современников. Таких историй в прокате практически нет, а режиссеров и сценаристов интересует это пространство».

: В той же «Эпидемии» основное внимание приковано не к экшену, а к напряженным отношениям между людьми: для вас это было принципиально важно?

Валерий Федорович:

«Да, это реалистичная история про людей. В ней главный враг — не зомби и даже не вирус, а сами люди. Если в сложившихся условиях в тебе побеждает что-то древнее, загнанное культурой куда-то глубоко; если побеждают инстинкты, то ты превращаешься в животное. А если удается справиться, то ты победил. Наши герои несколько раз окажутся перед этим моральным выбором. И причем герои, однажды выбравшие зло, получат еще шанс остаться человеком».

Евгений Никишов:

«По сути, «Эпидемия» — это катализатор тлеющих конфликтов между персонажами. Что произойдет с людьми, смогут ли они не только выжить, но и найти общий язык — это самое интересное и для нас, и для зрителей. Следить будут не за тем, сколько людей погибнет, а кто из героев останется человеком. Мы покажем, что все люди разные и каждый может быть противоречивым: и хорошим, и плохим одновременно. В этой ситуации, невозможной в обычной жизни, всё оказывается очень сложно и раскрываются непростые характеры наших героев».

: Вы считаете, зрителям интересно переживать модель своей собственной жизни?

Валерий Федорович:

«Конечно! Мы читаем книги, смотрим кино и сериалы для того, чтобы увидеть самих себя, и чтобы прожить чужие жизни, получить новый жизненный опыт. И еще представляете: вы — смотрите, а мы-то всё это придумываем! Это, вообще, кайф».

: Для зрителей, таким образом, просмотр и фильмов, и сериалов становится своеобразной терапией; для вас, создателей, — тоже?

Валерий Федорович:

«На 100%, потому что все пришедшие работать в кино и сериалы авторы, все талантливые люди психологически так или иначе ранены. Для нас всех — и авторов, и зрителей — это совместная терапия».

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