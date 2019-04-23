«Прикрытие сорвано»: Бывший замдректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»

Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Во втором эпизоде финального сезона телесериала «Игра престолов» снялся бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает это ведомство на своей странице в твиттере.

Сюжетной линии у его персонажа не было, однако в кадре Коэн появился с суровым лицом и миской супа в руках.

«Привилегия работы на ЦРУ — путешествовать по миру. По-видимому, это иногда распространяется на другие сферы», — сказано по этому поводу в аккаунте Центрального разведуправления США.

Вскоре Коэн ответил на это сообщение шуткой, написав, что ЦРУ «сорвало его прикрытие».

Коэн был приведен к присяге в качестве заместителя директора ЦРУ в феврале 2015 года и служил при бывшем президенте Бараке Обаме с 2015 по 2017 год. Имеет диплом юриста Йельской школы права и степень бакалавра Корнельского университета.

Коэн — не первый политик, возникший в телевизионном камео. В пятом сезоне сериала «Мадам госсекретарь» появлялись экс-госсекретари Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл, в сериале «Парки и зоны отдыха» возник бывший вице-президент Джо Байден, сенатор и ныне кандидат в президенты США Элизабет Уоррен промелькнула на экране ситкома «Альфа Хаус».