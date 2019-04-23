В Ярославле пройдет Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Ярославль, , 14:36 — REGNUM С 1 по 9 мая в Ярославской области — в городах Ярославль, Рыбинск, Тутаеве, Мышкине и других — пройдет XI Международный музыкальный фестиваль под неизменным руководством выдающегося российского музыканта Юрия Башмета. Традиционно форум собирает сильный состав: в 2019 году в нем примут участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», камерный ансамбль «Солисты Москвы», народный ансамбль «Россия» имени Л. Зыкиной, барочный ансамбль Il Gardellino из Бельгии, Мюнхенский камерный оркестр, мужской хор A Filetta с французского острова Корсика, Франция, брасс-ансамбль Spanish Brass из Испания, а также исполнители — трубач Сергей Накаряков, виолончелистка Надеж Роша из Швейцарии, французский пианист Дэвид Бисмут. В популярном ныне литературно-музыкальном жанре выступят известные артисты Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Евгений Миронов и другие.

Открытие фестиваля состоится 1 мая в Ярославской областной филармонии.