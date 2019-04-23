«Квартет И» предложил фанатам написать сценарий к сиквелу «Громкой связи»

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Члены актёрского коллектива «Квартет И» предложили своим поклонникам помочь им написать сценарий к будущей картине. Об этом 23 апреля сообщил портал «Петербургский дневник».

Новый кинопроект «Квартета И» станет продолжением картины «Громкая связь». В основу будущего фильма ляжет идея ленты «Идеальные незнакомцы» режиссёра Паоло Дженовезе, вышедшая на большие экраны в 2016 году.

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Напомним, премьера этого фильма состоялась в России 14 февраля 2019 года, снял его режиссёр Алексей Нужный. «Громкая связь» выполнена в жанре драматической комедии, бюджет картины составил 78 млн рублей.

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