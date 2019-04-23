Более 2300 учреждений присоединились к акции «Библионочь-2019»

Москва, , 13:10 — REGNUM Всероссийская акция «Библионочь-2019» охватила 85 регионов России. В ночь с 20 на 21 апреля во всех регионах прошли более 2500 мероприятий, сообщили в Минкультуры РФ.

Творческие программы по теме «Весь мир — театр!» подготовили библиотеки, филармонии, музеи, дворцы культуры, книжные магазины. Всего в акции приняли участие более 2300 учреждений.

Мероприятия прошли не только в Москве и Санкт-Петербурге. В Пензенской области — в «Библионочи» приняли участие 14 тыс. человек, в Дагестане — 2 тыс., на Сахалине — 1 тыс.

Читайте также: Библиотеки Москвы простят читателей-должников в «Библионочь»

Как сообщалоИА REGNUM, в 2018 году в Москве к акции присоединились более 70 тысяч человек. Во время «Библионочи-2018» провели около 2 тыс. мероприятий.

Подробнее: К «Библионочи-2019» в Москве впервые присоединится «Манеж»