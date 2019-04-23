Художники: русский язык — это модно

Москва, , 13:25 — REGNUM Российский художник и дизайнер Кирилл Минцев отметил нарастающую популярность кириллицы в мире моды. Об этом он заявил во время пресс-конференции ТАСС, посвященной Первому Московскому фестивалю уличных искусств. Не мероприятии российские художники в том числе высказались о сложностях использования русского языка в искусстве граффити.

Во время сессии вопросов-ответов представители события обсудили значимость русского языка в разрезе искусства граффити. На вопрос одного из гостей пресс-конференции о возможности использовать русский язык в качестве материала для граффитистов, российский художник и дизайнер Кирилл Минцев отметил нарастающую популярность кириллицы в мире моды (ссылаясь к участившейся тенденции использовать русскую письменность в том числе в линиях одежды).

В свою очередь, граффити-художник Илья Бодров объяснил, почему русские буквы в граффити используются редко:

«Русский язык очень сложный. Существует всего одна-две граффити-команды, которые пишут на кириллице, потому что это действительно сложно. Это не печально, просто надо понимать, что существуют традиции, граффити-каноны, и один из таких канонов — английский язык. Например, художник Покрас-Лампас использует кириллицу и делает ее, мягко говоря, уникальной».

Покрас-Лампас — российский 27-летний художник (настоящее имя — Арсений Пыженков) из Калининграда, который работает в жанре каллиграффити. Он основал движение «каллиграфутуризма», в котором воплощает фантазии на тему будущего человеческой письменности.

Первый Московский фестиваль уличных искусств «Street Art» пройдет 24−27 апреля на территории культурного центра им. Астахова. Одним из ключевых событий фестиваля станет трансформация фасада центра: на нем изобразят советского летчика-героя Ивана Астахова в стиле граффити.

Сам фестиваль — ответвление творческого Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», который состоится в Крыму с мая по октябрь 2019 года.