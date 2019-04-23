В Москве из баллончиков краски соберут Нотр-Дам

Москва, , 12:48 — REGNUM Арт-объект, посвященный сгоревшему Нотр-Даму, появится в культурном центре им. Астахова в конце апреля. О соответствующих планах сообщили во время пресс-конференции ТАСС, посвященной Первому Московскому фестивалю уличных искусств.

В рамках мероприятия, которое пройдет 24−27 апреля, соберутся сотни художников и гостей. Количество использованных баллончиков по прогнозам команды — примерно 750 штук за день. Оргкомитет фестиваля принял решение не выкидывать пустую тару, а составить из нее арт-объект силами участников. Изначально планировалось возвести портрет Моны Лизы (как знаковой культурной ценности) таким образом, но, после пожара в Париже 15 апреля, концепт объекта был изменен на собор Парижской Богоматери.

Читайте также: В столице Франции горит собор Парижской Богоматери

Первый Московский фестиваль уличных искусств «Street Art» — один из проектов, реализованных благодаря гранту Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Сам Форум пройдет с 11 мая по 5 октября в виде нескольких встреч, каждая из которых будет посвящена отдельному виду искусства. Мероприятия состоятся на территории поселка «Солнечная Долина» близ города Судак в Республике Крым.

Читайте ранее в этом сюжете: На форуме «Таврида» молодежи обещали раздать до 300 млн рублей грантов