Кавээнщики «замахнулись» на международный кинофестиваль «Золотой теленок»

Киров, , 11:01 — REGNUM С 20 по 24 октября в Кирове пройдет фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». Его организаторами выступает Клуб веселых и находчивых и администрация Кировской области. Как утверждается на официальном сайте КВН, «более 100 000 кавээнщиков в мире постоянно создают видеоконтент, но площадки для творческой реализации в киносфере у них нет». Этот ужасающий пробел в кинематографии должен восполнить новый форум. Он призван «помочь выявить, поддержать и содействовать самореализации юных талантов в сфере киноискусства».

Работы победителей фестиваля увидит многомиллионная аудитория «Триколор ТВ» по каналу КВН ТВ, а лучшим будет предложена работа в KVN Production.

Также на сайте КВН, кроме времени подачи заявки — с 1 апреля по 5 сентября, обозначены и номинации. Как и полагается, это будет гран-при, лучшая комедия, лучший сценарий, лучшая режиссерская работа и так далее.