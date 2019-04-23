Витрины Центрального детского магазина в Москве превратились в музей

Москва, , 10:11 — REGNUM В легендарном Центральном детском магазине в Москве стартовал масштабный образовательный проект «Музеемания». По мысли организаторов, взрослые и дети в яркой и наглядной форме получат представления об истории, биологии, географии и литературе. Партнерами проекта выступили 9 крупнейших музейных площадок: Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Государственный Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, московский Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, Музей Москвы, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой и Музей Детства. Витрины детского магазина, расположенные со стороны Театрального проезда, улицы Пушечной и Рождественки, достигающие высоты 5 метров, с апреля по октябрь будут оформлены в уникальной визуальной концепции от музеев-партнеров. В будни и выходные в главном атриуме ЦДМ пройдут бесплатные познавательные мастер-классы, выставки экспонатов, лекции по истории, литературные чтения, музыкальные концерты.

Открывают программу Музеи Московского Кремля. Они разместили в витрине настоящую реставрационную мастерскую. По словам директора музея Елены Гагариной, это позволит многочисленным посетителям и прохожим «показать то, что обычно скрыто от взглядов посетителей, «приоткрыть дверь» в реставрационную мастерскую». Оформила уникальную музейную витрину театральная художница Мария Трегубова.

Также благодаря необычному музейному пространству москвичи и гости столицы узнают много интересных историй: о покорении Луны, путешествиях во времени, о памятниках древности, о картинах импрессионистов и так далее.