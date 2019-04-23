На ВДНХ откроется Музей Николая и Святослава Рерихов

Москва, , 09:39 — REGNUM 27 апреля на территории ВДНХ в павильоне № 13 открывается новое экспозиционное пространство Государственного Музея Востока — Музей Рерихов. На постоянной выставке будет представлено более 400 произведений двух самых ярких представителей знаменитой фамилии исследователей Востока — Николая и Святослава Рерихов. Это и знаменитые полотна художников, скульптурные работы, а также многочисленные предметы декоративно-прикладного искусства, тибетские иконы (танки), собранные во время экспедиций по Индии, Центральной и Южной Азии.

Музей открывается в отреставрированной павильоне № 13, долгие годы носившим название «Здоровье». А построено здание было в 1939 году (одно из немногих уцелевших со дня открытия) и было предназначено для выставки достижений Армянской ССР. Поэтому и облицовано туфом. По утверждению руководства ВДНХ в сооружении был проведен капитальный ремонт, воссозданы первоначальные интерьеры.