В Москве откроют памятный знак в честь Сергея Третьякова

Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве на территории парка «Сокольники» 24 апреля откроют памятный знак в честь одного из основателей Третьяковской галереи Сергея Третьякова, сообщается на портале мэра столицы.

Знак установят именно в этом месте, потому что благодаря усилиям градоначальника Третьякова, 140 лет назад территория «Сокольников» стала московским парком.

Памятный знак коллекционеру и меценату Сергею Третьякову высотой около 2,5 метра появится у главного входа в парк.

Скульптурная композиция состоит из деревьев, выкованных из металла, которые расположены по кругу. В кронах деревьев — именная табличка с портретом Сергея Третьякова и информацией о нем.

Читайте также: В Третьяковке рассказали о третьем рубеже защиты экспонатов

Справка ИА REGNUM :

Сергей Третьяков (1834−1892) — предприниматель, меценат, коллекционер, действительный статский советник. Младший брат Павла Михайловича Третьякова — основателя Третьяковской галереи.

Читайте также: Младший брат Сергей Третьяков