Кинотеатры просят перенести премьеру финала «Мстителей» на 25 апреля

Москва, , 05:27 — REGNUM О переносе в России премьеры американского фильма «Мстители: Финал» на 25 апреля, то есть на дату мировой премьеры, попросили сети кинотеатров «Киномакс», «Каро», «Синема стар», пишет 23 апреля газета «Ведомости».

Они направили в Минкультуры РФ соответствующее письмо, а также обратились к прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Тот факт, что Минкультуры РФ было получено такое обращение, подтвердил представитель ведомства. При этом известно, что прокатчик не обращался в министерство.

Кинотеатры отмечают, что в России фильм нужно показать в день мировой премьеры, чтобы не потерять зрителей. В первые дни проката кино предлагается показать в премиальных форматах: IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos.

Отмечается, что премьера «Мстители: Финал» была перенесена в России из-за российского фильма «Миллиард» — чтобы не мешать его показу. Перенос был инициирован Минкультруры РФ.

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