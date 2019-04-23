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«Нет концепции!»: абсурд и ирония группы «Ногу Свело!»

Культура

 30 лет на сцене

25
«Нет концепции!»: абсурд и ирония группы «Ногу Свело!»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы «Ногу Свело» Максим Покровский

Евгений Рыбкин, 23 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  

Русское музыкальное поле экспериментов богато смелыми коллективами, постоянно ищущими новые грани. Одним из таких плодов, безусловно, является команда Максима Покровского, озаглавленная по-житейски просто — «Ногу Свело!». Коллектив известен своим абсурдным и ироничным взглядом на мир, который в лирике москвичей превращается в шутливый пазл с глубоким смыслом. За свою карьеру они удостаивались признания не только отечественных слушателей, но и зарубежных фанатов, что вознесло их на олимп отечественного рок-н-ролла. Вот уже 30 лет «Ногу Свело!» сводят с ума фанатов альтернативной музыки и колесят по России с концептуальной программой и девизом «Нет Концепции!». В честь своего 30-летия Покровский и Ко дали юбилейный концерт в петербургском клубе А2, на котором удалось побывать корреспонденту ИА REGNUM.

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Выступление группы «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление группы «Ногу Свело» в A2
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Выступление группы «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление группы «Ногу Свело» в A2
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Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский

Вспоминая недавние снимки перед концертом Hollywood Undead, когда фанаты образовали перед А2 очередь чуть ли не до самой станции метро, хотелось бы увидеть нечто подобное и перед шоу отечественной группы. Тем не менее ничего даже отдалено напоминающего аншлаг ни перед входом в клуб, ни в самом помещении не наблюдалось. Напротив, я впервые увидел почти пустой, окутанный красным туманом зал, где фанаты могли спокойно отойти от сцены и не бояться, что драгоценное место потеряется. Мне с коллегой даже удалось попасть в ВИП-ложу и с высоты начать считать количество присутствующих.

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Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2
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Полный зал
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полный зал
12
Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2
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Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2

Это длилось до момента, когда нам впервые намекнули, что мы заняли чужие места. Тогда и стало понятно, что фанаты «Ногу Свело!», возможно, просто медленно шли и предпочли подойти специально к моменту икс. Через несколько минут после официального старта, указанного на афише с маркировкой (+12), клуб из необычно пустого превратился в привычно полный, людный и шумный. Единственным развлечением для публики был черный экран с изображением логотипа группы — белый медиатор с подписью «NOGU SVELO» и молнией под буквами.

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Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2
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Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2
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Музыканты группы «Ногу Свело»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыканты группы «Ногу Свело»
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Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский

Еще через несколько минут томного ожидания, ложных походов техников по сцене и громких просьб поскорее появиться логотип сменился на компас, и белый свет открыл фанатам клавишника, затем гитариста, затем барабанщика, затем трубачей, а позднее и самого Покровского. Музыкант вышел на сцену вальяжной походкой, держа в руках две барабанные палочки со специальным подушками на конце. Именно удары этих подушек по стоящим по обе стороны от вокалиста барабанам дали старт композиции «Идем на восток» и всему концерту в целом.

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Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2
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Выступление группы «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление группы «Ногу Свело» в A2
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Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский
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Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский

Атмосфера мрачного А2, долгое время пребывавшего во тьме, сразу же изменилась. Яркие краски с анимированного экрана хлынули в зрителный зал, свет на площадке заиграл разными цветовыми акцентами, а пустая сцена преобразилась в карнавал движения. Артисты подготовили для публики шоу в стиле «мы против любой концепции», поэтому композиции от лирично заводных и затейливо смешных плавно кочевали в сторону мелодично спокойных и обратно. Подобные пируэты никак не сказывались на общем настроении общего веселья и релакса. Аудитория всячески одаривала музыкантов аплодисментами и овациями, но фанаты «Ногу Свело!» не были бы любителями экзотики, если бы не подготовили для любимцев парочку необычных подарков. Из зрительного зала в музыкантов пару раз прилетела иностранная валюта, диски и даже яблоко. Запретный плод, к слову, Покровский с удовольствием съел, предварительно обильно облив и фрукт, и себя водой.

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Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский
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Концерт «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Ногу Свело» в A2
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Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский

По признанию самих артистов, они стремятся делать каждое шоу лучше с каждым разом. Успешность этого тезиса подтвердят даже стены, которые характерно трещали каждый раз, когда музыканты играли излюбленные всеми композиции. Чтобы сохранить контакт с публикой, Покровский не только напоминал о себе в монологах, но и в прямом смысле опускался до уровня фанатов — просто прыгал к ним на руки и не очень грациозно дрейфовал над головами. Успел даже сделать несколько снимков и видеороликов, в которых потом многие постарались найти себя и показать знакомым. Про упражнения в мастерстве бега по сцене и растяжке в прыжке даже не хочется говорить. На месте не стоял никто.

1
Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский
2
Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский
5
Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский

Под конец шоу музыканты больше говорили легким языком — композиции успокоились и перешли в разряд мечтательной лирики. Зал вновь стал погружаться во тьму, и слегка подсвеченные силуэты на сцене периодически давали о себе знать. В ход пошли экраны смартфонов, а ребенок в ВИП-ложе, который недавно прыгал в такт с барабанами, мирно прилег на коленях у матери. Впрочем, уходить, как и приходить, надо с огоньком, поэтому под крики «давай еще на час!» музыканты выходят на бис исключительно с взрывными композициями. Последний удар, аккорд, нота, и под овации группа покидает сцену и отправляется в дальнейшее турне.

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Выступление группы «Ногу Свело» в A2
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление группы «Ногу Свело» в A2
19
Солист группы Максим Покровский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Солист группы Максим Покровский

«Ногу Свело» в очередной раз подтвердили свой статус одной из самых эксцентричных российских рок-групп. Ирония, цинизм, смелость музыкального стиля и оригинальная подача делает их действительно важным звеном в цепочке российского альтернативного рока. Покровский и Ко с годами не утратили мальчишеского азарта, но приобрели опыт, который в сочетании с бунтарской юностью делает творчество команды многогранным и интересным как для старых, так и для новых поклонников.

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Читайте ранее в этом сюжете: Ночные Снайперы в «Ледовом Дворце»: 25 лет на сцене

regnum author Евгений Рыбкин
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