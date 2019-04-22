В США умер оскароносный продюсер Стив Голин

Лос-Анджелес, США, , 22:54 — REGNUM Американский продюсер кино и телевидения Стив Голин скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни, сообщает 22 апреля The Hollywood Reporter.

Причиной смерти продюсера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся многие годы.

Стив Голин был продюсером таких фильмов, как «Вечное сияние чистого разума», «Игра», а также оскароносной киноленты «В центре внимания». Среди телевизионных работ продюсера — получивший «Золотой глобус» сериал «Мистер Робот», последний сезон сериала «Настоящий детектив».