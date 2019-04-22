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В США умер оскароносный продюсер Стив Голин

Культура

Причиной смерти продюсера стало онкологическое заболевание

Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2019, 22:54 — REGNUM  Американский продюсер кино и телевидения Стив Голин скончался в Лос-Анджелесе на 65-м году жизни, сообщает 22 апреля The Hollywood Reporter.

Причиной смерти продюсера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся многие годы.

Стив Голин был продюсером таких фильмов, как «Вечное сияние чистого разума», «Игра», а также оскароносной киноленты «В центре внимания». Среди телевизионных работ продюсера — получивший «Золотой глобус» сериал «Мистер Робот», последний сезон сериала «Настоящий детектив».

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