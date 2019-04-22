Настольный «Хеллбой» осенью выйдет в России

Москва, , 19:25 — REGNUM Российская команда Crowd Games локализует кооперативную настольную игру «Хеллбой»: анонс и запуск предзаказа опубликованы на сайте издательства. Рассылка тиража должна состояться в октябре 2018 года.

Игра рассказывает о приключениях Бюро Расследования Паранормальных Явлений. Игроки — сыщики, ищут улики, артефакты и, наращивая силу, сообща уничтожают чудовищ. В ходе партии «агенты» должны расследовать одну из 6 детективных историй. Игровой процесс состоит из двух этапов: в первом происходит само расследование, а во втором — финальная битва с ключевым боссом-злодеем. Каждый ход состоит из 5 фаз, которые наступают последовательно друг за другом: в каждую фазу нужно выполнять определенные действия.

В одной партии могут участвовать до 4 человек, причем играть можно и в одиночку. Жанр игры — америтреш, — говорит о повышенной доли случайности в геймплее (однако это же сулит «Хеллбою» разнообразие в каждой игровой партии). В игре присутствует больше 20 миниатюр, а коробка весит около 3 килограмм. Всего в предварительную продажу поступила 1000 коробок. Выпуск игры на русском языке также поддерживает издательство XL Media, которое с 2015 года выпускает комиксы о Хеллбое: добром краснокожем демоне, который уничтожает злых чудовищ.

Изначально права на издание игры принадлежат издательству Mantic Games: на краундфандинговой платформе Kickstarter проект «Хеллбой» собрал почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов, заинтересовав 13 тысяч любителей настольных игр. Авторы игры — уроженцы Великобритании, Джеймс М. Хьюитт и Софи Вильямс.

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