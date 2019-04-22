Добро пожаловать на поля Элизиума: первые 15 минут новой Assassin’s Creed

Квебек, Канада, , 16:44 — REGNUM 23 апреля состоится релиз нового дополнения для Assassin’s Creed Odyssey под названием «Судьба Атлантиды» (The Fate of Atlantis). В честь этого события на YouTube-канале портала IGN вышел ролик, демонстрирующий первые 15 минут игрового процесса.

Первый эпизод предстоящего дополнения называется «Поля Элизиума». В нём главная героиня (или герой, по выбору игрока) встречает Гермеса и получает возможность путешествовать между мирами.

Сообщается, что в ходе своих виртуальных приключений геймеры смогут узнать судьбу Атлантиды и повстречать множество известных по мифам Древней Греции персонажей: Персефону, Посейдона и Цербера, охраняющего проход в царство Аида.

Также в дополнении появится новое легендарное оружие, броня и усиления для способностей главного героя. В частности, в первой главе разработчики обещают добавить улучшения для «Натиска Ареса», «Мощи Артемиды», «Поступи Кроноса» и «Безумия Ареса».

Напомним, что Assassin’s Creed Odyssey — последняя игра в серии Assassin’s Creed. Релиз состоялся 5 октября 2018 года, разработкой занималась студия Ubisoft Quebec. Сюжет Odyssey переносит игроков в Древнюю Грецию во времена Пелопонесской войны. Также она стала первой игрой франшизы, в которой можно выбирать пол своего персонажа — в начале игры геймеры могут выбрать наёмников Алексиоса или Кассандру.

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