Какие фильмы и сериалы покажет Disney+?

Бербанк, США, , 16:41 — REGNUM Развлекательный гигант Disney опубликовал список произведений, входящих в библиотеку потокового сервиса Disney+, о чем поделился портал Flatpanelshd со ссылкой на представительство компании.

Купив подписку за 7 долларов, зритель сможет посмотреть 7500 различных шоу: среди них и фильмы, сериалы и анимационные картины. По прогнозам, в течение первого года действия Disney+, компания опубликует больше 500 кинолент и более 7500 эпизодов сериалов, а спустя пять лет количество эпизодов должно перешагнуть отметку в 10 тысяч серий. Среди представленного материала будут известные бренды: например, франшиза Marvel, полная коллекция мультсериала «Симпсоны» и новые произведения по вселенной «Звездных войн».

Disney+ станет также библиотекой для премьер 2019 года: клиенты сервиса смогут посмотреть «Капитан Марвел», «Дамбо», «Алладин», «Мстители 4: Финал» и другие новинки, вышедшие на мировые экраны в этом году.

Среди эксклюзивов платформы можно отметить сериалы «Мандалорец» (спин-офф «Звездных войн»), «Сокол и Зимний Солдат» (с героями киновселенной Marvel) — эти произведения выйдут либо сразу с запуском Disney+, либо в течение первого года его работы. Во второй год зрителей порадует еще один сериал по «Звездным войнам» — «Кассиан Андор» (рассказывающий о событиях, ведущих к Восстанию в фильме «Изгой-Один»), сериал о жизни Алой Ведьмы и Вижена (тоже из киновселенной Marvel, с участием тех же актеров, что и в кино), и сериал о проделках скандинавского бога хитрости Локи (с участием Тома Хиддлстона).

Disney+ будет запущен 12 ноября в США, и позже — на территории Европы и Азии. 12 апреля компания анонсировала платформу и объявила стоимость подписки.

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