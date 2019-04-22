В Туле проходит Всероссийский форум «Кремли России»

Тула, , 15:33 — REGNUM В Тулепроходит Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства». В нем принимают участие представители администраций, ученые, специалисты по строительству и реставрации исторических памятников, туроператоры, работники музеев из 15 регионов России. До 23 апреля они будут обсуждать актуальные вопросы сохранения культурного наследия, проведению археологических раскопок, совершенствованию работы с посетителями, вовлечению объектов в масштабный туристический оборот и много других. Часть мероприятий будет посвящена предстоящему празднованиюв 2020 году 500-летия Тульского кремля.

В рамках форума проходят выставки «Историческая роль Большой засечной черты в становлении Российской государственности» и «Кремли России».

22 апреля в Тульском Кремле состоялось торжественное открытие Музея археологии.

Сегодня к древним укрепленным центрам в русских городах ученые и историки относят 19 кремлей. Среди них такие известные как Московский, Зарайский, Астраханский, Казанский, Коломенский и другие.