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В Ярославле открывается фестиваль «Будущее театральной России»

Культура

В нем примут участие 250 молодых актеров

В Ярославле открывается фестиваль «Будущее театральной России»
Оноре Домье. Театр

Ярославль, 22 апреля 2019, 14:33 — REGNUM  С 22 по 29 апреля в Ярославле, в Российском академическом театре драмы имени Федора Волкова будет проходить XI Молодежный фестиваль «Будущее театральной России». По сообщению официального портала Министерства культуры РФ, в форуме примут участие более 250 молодых актеров из театральных вузов Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска. На суд ярославской публики, а также ведущих театральных режиссеров и коллег по цеху будет представлено 12 студенческих спектаклей разных жанров.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и встречи известного кинорежиссера Сергея Соловьева, режиссера и педагога Марины Брусникиной.

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Культурная хроника
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