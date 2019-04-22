В Ярославле открывается фестиваль «Будущее театральной России»

Ярославль, , 14:33 — REGNUM С 22 по 29 апреля в Ярославле, в Российском академическом театре драмы имени Федора Волкова будет проходить XI Молодежный фестиваль «Будущее театральной России». По сообщению официального портала Министерства культуры РФ, в форуме примут участие более 250 молодых актеров из театральных вузов Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска. На суд ярославской публики, а также ведущих театральных режиссеров и коллег по цеху будет представлено 12 студенческих спектаклей разных жанров.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и встречи известного кинорежиссера Сергея Соловьева, режиссера и педагога Марины Брусникиной.