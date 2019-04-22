Москва, , 14:27 — REGNUM

В Москве провожают в последний путь заслуженную артистку России Ирину Цывину, которая скончалась в возрасте 55 лет, сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Траурная церемония проходит в московском Доме кино. Проститься с актрисой пришли ее близкие, друзья и коллеги, а также многочисленные поклонники Цывиной. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, Цывина ушла из жизни 18 апреля. Актриса дебютировала в кино в 1988 году в фильме «Гулящие люди», зрителям известна по сериалам «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки», фильмам «Елки-палки!», «Принцесса цирка» и многим другим.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушла из жизни актриса Ирина Цывина: биография