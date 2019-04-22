Кинокомикс «Мстители: Финал» может бросить вызов «Аватару» Джеймса Кэмерона

Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2019, 13:51 — REGNUM Кинокомиск «Мстители: Финал» может превзойти по показателям кассовых сборов картину «Аватар» Джеймса Кэмерона. Таково мнение некоторых аналитиков, пишет портал Comicbook.
Эксперты отмечают, что, безусловно, битва предстоит тяжелая и финальной части «Мстителей» будет очень сложно сместить «Аватара» с позиции лидера, для этого ей нужно будет собрать в мировом кинопрокате более $2,78 млрд.
Однако они считают, что новая картина братьев Руссо вполне может обеспечить высокий уровень повторной посещаемости киносеансов, подобный тому, что демонстрировал фильм Кэмерона.
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Напомним, В США «Мстители: Финал» начнут показывать 24 апреля 2019 года, в России — 29 апреля. Ожидается, что в картине появится супергерой Капитан Марвел, роль которого исполнила актриса Бри Ларсон.
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