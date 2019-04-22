Канье Уэст представил новую песню на фестивале Coachella

Индио, США, , 13:42 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст исполнил новую песню в рамках своего выступления на музыкальном фестивале Coachella в городе Индио (штат Калифорния). Съемками номера поделились пользователи Twitter.

Трек называется Water и войдет в новый альбом Yandhi (анонсированный в 2018 году, но еще не выпущенный в прокат). Посетители фестиваля смогли услышать творчество музыканта в рамках Пасхальной службы, которую тот провел в минувшее воскресенье 21 апреля. Кроме новинки рэпер представил публике свои популярные песни в формате госпел-хора (жанр духовной христианской музыки конца XIX века). Выступления можно найти в Twitter по хештегу #SundayService и #coachella19.

https://twitter.com/beniconda/status/1120045763759710208

Канье Уэст проводит воскресные церковные службы по аккомпанемент госпел-хора и ранее: в январе 2019 года Канье начал проводить закрытые концерты.

Ранее Канье Уэст заявлял, что выступит на фестивале Coachella только если для него возведут огромный купол. Несмотря на отсутствие купола, артист выступил перед слушателями на искусственно насыпанном холме на площадке мероприятия.

Coachella — фестиваль музыки и искусств, проходящий ежегодно в долине Коачелла (Калифорния). Он проводится с 1999 года и стал культовым явлением для различных музыкальных направлений.

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