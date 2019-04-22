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В мечети Индонезии выставили самую древнюю рукопись Корана

Культура

Самая древняя рукопись Корана в Юго-Восточной Азии была выпущена в 1848 году

Палембанг, Индонезия, 22 апреля 2019, 13:11 — REGNUM  Большая мечеть Палембанга (Индонезия) вместе с тремя местными библиотеками представили самую древнюю в Юго-Восточной Азии рукопись Корана, которой 171 год, сообщает Antaranews.

По словам исследователя священной книги мусульман Кемаса Анди Сиарифуддина, Палембанг считается первым городом, который напечатал Коран в регионе Юго-Восточной Азии.

Известно, что первый Коран был выпущен 21 августа 1848 года тиражом 105 экземпляров.

«Сегодня можно найти только две копии: первая находится в частной коллекции, а вторая в музеи», — пояснил исследователь.

Напомним, самая древняя рукопись Корана была выставлена вместе с десятками других рукописей в рамках библиотечной недели, которая проходит с 21 по 28 апреля 2019 года.

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Ислам
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