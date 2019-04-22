В Дагестане открывается Международный фестиваль национальных театров

Махачкала, , 13:07 — REGNUM С 22 по 29 апреля в трех городах Дагестана — Дагестана — Дербенте, Избербаше — будет проходить Международный фестиваль национальных театров. Около 20 трупп из различных регионов России, а также из Азербайджана и Казахстана представят свои работы по произведениям классической и современной национальной драматургии. Критики отмечают спектакли коллективов из Северной Осетии, Чечни, Калмыкии, Дагестана, Татарии.

22 апреля в Махачкале фестиваль откроется спектаклем «Потерянный день»: его представит Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая. Один из старейших театров Татарии уникален: сельский коллектив имеет статус государственного театра.

Как и полагается, авторитетное жюри выберет лучших в целом ряде номинаций: среди них — лучший драматический спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая женская и лучшая мужская роль, лучшая сценография и другие.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы ведущих театральных режиссеров, общие обсуждения показанных спектаклей.