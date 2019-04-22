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Netflix включил для ряда сериалов востребованную функцию

Культура

Ппока что она находится в стадии тестирования

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2019, 12:53 — REGNUM  Компания Netflix на своём потоковом сервисе тестирует новую функцию Shuffle. Об этом 21 апреля сообщил журнал Vanity Fair.

Нажав на кнопку Shuffle пользователи предоставят возможность службе самой выбрать для воспроизведения эпизод какого-либо шоу. В компании сообщили, что эта функция пока что находится в стадии тестирования. Стоит отметить, что применить эту функцию можно далеко не ко всем сериалам.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix в будущем покажет анимационный сериал «Mаmа К’s Team 4» об африканских девушках-супергероях. Его созданием занимается студия Triggerish Animation из ЮАР.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix создаст анимационный сериал об африканских супергероинях

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