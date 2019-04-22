Самый высокий в мире этнографический музей открыт в Ингушетии

Магас, , 12:45 — REGNUM В Ингушетии открыт новый этнографический музей. Его экспозиция расположилась в 100-метровой Башне Согласия. Открытие музея состоялось в ходе празднования 25-летия столицы республики — Магаса и 1076-летия Города солнца, как в древности назывался Магас.

Международное агентство регистрации рекордов признало этнографический музей самым высоким музеем в мире, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе главы региона. Сертификат о рекордной высоте музея вручил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов.

По словам Евкурова, музей призван не только хранить древние артефакты и произведения искусства, но и выполнять функцию просвещения, быть образовательным и патриотическим центром. Каждый этаж музея посвящен какому-то особому разделу в истории республики: на первом — размещены картины с изображением исторического развития Ингушетии, на втором — создан зал заседаний Совета старейшин тейпов, на третьем и четвертом — отражен период средневековья, на пятом — расположена одна из самых высоких смотровых площадок на Северном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, Башня Согласия была построена в 2013 году на площади Алания в столице Ингушетии. Это в четыре раза увеличенная копия средневековой ингушской боевой башни.

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