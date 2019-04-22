Выходит последний эпизод «Ривердейла» с Люком Пэрри

Бербанк, США, , 13:23 — REGNUM 24 апреля выходит последний эпизод сериала «Ривердейл» с участием покойного Люка Пэрри. Об этом рассказал сценарист и продюсер проекта Роберто Агирре-Сакаса в своем Twitter-блоге.

В посте указано, что завершающее появление актера будет связано с отцовскими наставлениями.

«Прекрасный, правдивый момент между отцом и сыном». — пишет Роберто.

Люк Пэрри играл в сериале «Ривердейл» персонажа Фреда Эндрюса: отца главного героя, школьника-спортсмена Арчи.

Сам «Ривердейл» — подростковый сериал от телеканала CW; адаптация классических американских комиксов издательства Archie Comics, рассказывающая о жизни подростков из вымышленного города Ривердейл. Третий сезон сериала стартовал в октябре 2018 года, а закончится в мае 2019. Сериал продлен на 4 сезон.

Актер Люк Пэрри, звезда сериала 90-х «Беверли-Хиллз 90 210», умер в результате инсульта в 52 года. Его коллеги по съемочной площадке «Ривердейл» тяжело переносили утрату и вспоминали о Люке с теплом и благодарностью. Например, Камила Мэндес (Вероника из «Ривердейла») в своем Instagram писала, что актер заботился обо всем составе.

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В то же время фанаты Пэрри вспоминали все его появления в мультсериале «Симпсоны», где актер трижды озвучивал персонажа Люка, сводного брата клоуна Красти.

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