Послужной список Арьи Старк раскритиковали фанаты «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 11:59 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал в социальной сети Twitter список действий, которые должен выполнить 18-летний гражданин из сериала «Игры престолов». Фанаты сериала раскритиковали такой подход.

Этот список — перечне случившегося с Арьей Старк: персонажу истории по сюжету уже исполнилось 18 лет. Совершеннолетний житель Вестероса должен иметь животное, рано уехать от родителей, активно путешествовать, иметь список убийств, притворяться представителем противоположного пола, чтобы избежать проблем, временно ослепнуть и убить трех человек из своего списка убийств. Таким провокационным объявлением режиссеры напомнили, что Арья Старк уже не маленькая девочка, какой была в начале сериала.

При этом в комментариях к посту фанаты задумались, не является ли этот послужной список в преддверии выхода второй серии заключительного сезона «Игры Престолов» намеком на эротическую сцену с участием Арьи. Актриса Мэйси Уильямс росла на глазах зрителей, ведь в первом сезоне ей было 14 лет, а ее персонажу в книгах на момент последнего романа «Танец с драконами» 11 лет, и зрители не готовы видеть ее в сценах интимного характера.

Вторая серия 8 сезона «Рыцари семи королевств» утекла в интернет почти на неделю раньше своей премьеры из-за технического сбоя: пользователи Amazon Prime могли посмотреть серию сразу после выхода первого эпизода.

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Финальный сезон «Игры престолов» выходит с 14 апреля: первую серию посмотрело 17,4 млн зрителей. Последняя, шестая серия сезона выходит в России 19 мая.

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