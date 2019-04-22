Netflix создаст анимационный сериал об африканских супергероинях

Лусака, , 11:36 — REGNUM Американская компания Netflix анонсировала первый в своей истории африканский анимационный сериал «Mаmа К’s Team 4», передает CNN Africa.

Разработкой будет заниматься студия Triggerish Animation, находящаяся в ЮАР, совместно со специалистом по развлечениям из Лондона САКЕ.

«Маmа К’s Team 4» — история о четырех девочках-подростках, живущих в футуристической версии Лусаки, столицы Замбии. Девочки были наняты бывшим суперагентом, чтобы спасти мир.

Сценарий написал автор из Замбии Маленга Мулендема, а дизайн разработал художник из Камеруна Малькольм Воуп.

«При создании супергеройского фильма о Лусаке я хотела познакомить мир с четырьмя сильными африканскими девушками, которые находят выход из сложившегося положения смешно и безбашенно. Самое важное, я хочу показать, что каждый человек, не важно откуда, может стать супергероем», — заявила Мулендема.