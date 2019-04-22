Лос-Анджелес, США, , 10:29 — REGNUM

Киану Ривз готов и дальше играть Джона Уика, если фанаты известной киносерии решат, что им это необходимо. Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1119981539226464256

Актер в очередном интервью рассказал журналистам о своей карьере, о кино в целом, а также о том, какое, по его мнению, влияние оказали фильмы про Джона Уика на поп-культуру. Ривз сказал, что его персонаж имеет дело с трагической головоломкой в виде двух борящихся в нём личностей.

«Джон хочет быть свободным. Но он может сделать это только через Джона Уика. И Джон Уик продолжает убивать людей и нарушать правила. В действительности мы наблюдаем, как человек борется за свою душу», — сказал Ривз.

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Напомним, фильм «Джон Уик 3» выйдет в России на большие экраны 16 мая 2019 года. Снял его режиссёр Чад Стахелски, который работал над двумя предыдущими картинами франшизы.

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