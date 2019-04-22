Затейливый свет и огонь разыграли спектакль на фестивале в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В центре Петербурга, на Пионерской площади, два вечера подряд горожане и гости Северной столицы могли наблюдать фантасмагорию образов художников, чьи произведения невозможно потрогать или повесить на стене музея. В субботу и воскресенье здесь проходил фестиваль «Чудо света».

Темой фестиваля стал Год театра. Поэтому и «полотном» для проекций, посвященных театральному искусству, был выбран фасад Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (ТЮЗ). Он хорошо знаком с детства всем, кто вырос в Петербурге.

Организатором фестиваля стал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. То, что именно это ведомство традиционно поддерживает подобные световые фестивали, совсем не случайно.

«Крупные событийные мероприятия являются одним из тех драйверов, которые обеспечивают несоизмеримый вклад в развитие туризма в России, в Санкт-Петербурге. И для нас <…> является огромной честью и радостью, что, благодаря таким масштабным, не побоюсь сказать, праздникам город стремится посетить всё больше путешественников, в том числе зарубежных», — говорит председатель комитета Евгений Панкевич.

Главным объектом световых инсталляций стало само здание ТЮЗа на Пионерской площади. Фасад здания стал театральной сценой, на которой зрители увидели красочное и необычное мультимедийное шоу.

На фестивале «Чудо света» в 2019 году впервые был применен способ создания живых картин с использованием виртуальной реальности. Также новинкой стало применение технологии дополненной реальности на массовом open air мероприятии.

Чтобы оценить его возможности, ощутить эффект присутствия во время мультимедийного представления, необходимо было установить на свой гаджет мобильное приложение фестиваля «Чудо света».

Частью двухдневного шоу также стала пиротехника, закодированная по тайм-коду. Салюты были вплетены в мультмедийный контент.

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