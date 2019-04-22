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Затейливый свет и огонь разыграли спектакль на фестивале в Петербурге

Культура

Это событие привлекло множество жителей и гостей города

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Затейливый свет и огонь разыграли спектакль на фестивале в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света

Санкт-Петербург, 22 апреля 2019, 10:20 — REGNUM  В центре Петербурга, на Пионерской площади, два вечера подряд горожане и гости Северной столицы могли наблюдать фантасмагорию образов художников, чьи произведения невозможно потрогать или повесить на стене музея. В субботу и воскресенье здесь проходил фестиваль «Чудо света».

Темой фестиваля стал Год театра. Поэтому и «полотном» для проекций, посвященных театральному искусству, был выбран фасад Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (ТЮЗ). Он хорошо знаком с детства всем, кто вырос в Петербурге.

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Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
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Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
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Выступление артистов во время шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов во время шоу

Организатором фестиваля стал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. То, что именно это ведомство традиционно поддерживает подобные световые фестивали, совсем не случайно.

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Выступление артистов во время шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов во время шоу
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Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
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Фрагмент мультимедийного шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент мультимедийного шоу

«Крупные событийные мероприятия являются одним из тех драйверов, которые обеспечивают несоизмеримый вклад в развитие туризма в России, в Санкт-Петербурге. И для нас <…> является огромной честью и радостью, что, благодаря таким масштабным, не побоюсь сказать, праздникам город стремится посетить всё больше путешественников, в том числе зарубежных», — говорит председатель комитета Евгений Панкевич.

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Выступление артистов во время шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление артистов во время шоу
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Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
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Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Чудо света

Главным объектом световых инсталляций стало само здание ТЮЗа на Пионерской площади. Фасад здания стал театральной сценой, на которой зрители увидели красочное и необычное мультимедийное шоу.

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Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
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Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света
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Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света

На фестивале «Чудо света» в 2019 году впервые был применен способ создания живых картин с использованием виртуальной реальности. Также новинкой стало применение технологии дополненной реальности на массовом open air мероприятии.

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Фрагмент мультимедийного шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент мультимедийного шоу
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Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света
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Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Пионерской площади

Чтобы оценить его возможности, ощутить эффект присутствия во время мультимедийного представления, необходимо было установить на свой гаджет мобильное приложение фестиваля «Чудо света».

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Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света
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Мобильные телефоны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мобильные телефоны

Частью двухдневного шоу также стала пиротехника, закодированная по тайм-коду. Салюты были вплетены в мультмедийный контент.

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Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света
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Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света
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Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света
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Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге здание Театра юного зрителя превратится в световое шоу

regnum author Дарья Драй
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