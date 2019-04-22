В Ярославле готовятся к первому «Том Сойер фесту»

Ярославль, , 10:10 — REGNUM В Ярославле началась подготовка к первому «Том Сойер фесту», который планируется провести этим летом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала куратор проекта Светлана Воробьёва.

«Том Сойер фест» — всероссийский фестиваль восстановления исторической городской среды. К этому движению уже присоединилось более тридцати городов, как сообщает сайт фестиваля. Организаторы ищут дом, исторический облик которого будет восстановлен в ходе мероприятия.

В Ярославле идею попытаются реализовать впервые. Сейчас организаторы — куратор ряда краеведческих проектов в Ярославской области Дмитрий Андреев и художник, координатор проекта «Том Сойер фест» в Ярославле Светлана Воробьёва — разыскивают дом для небольшой реконструкции.

Дом может быть деревянным или кирпичным, построенным в конце 19 — начале 20 века, расположенным в центральной части города или близко к центру (чтобы привлечь внимание общественности к проекту) и небольшим: 1−2-этажным, с 2−3 подъездами максимум.

«А самое главное — жильцы должны быть заинтересованы в проекте, ведь от них потребуется содействие: письменное согласие на проведение работ, подсобное помещение для хранения материалов и инструментов, доступ к электричеству, воде и прочее», — говорит куратор «Том Сойер феста» в Ярославле Светлана Воробьёва.

Как только дом будет найден, начнется подготовка к реконструкции. Все работы по зачистке, окраске фасада, восстановлению утраченных элементов будут проводиться волонтерами по проекту, составленному профессиональным архитектором и согласованному с жильцами.

Организаторы хотят провести фестиваль этим летом. Если что-то не получится, к проекту вернутся в следующем сезоне.