Кинопрокат США пережил худшие пасхальные выходные за последние 15 лет

Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM Кассовые сборы кинопроката США в прошедшие пасхальные выходные (с 18 по 21 апреля 2019 года) стали худшими за последние 15 лет. Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает: несмотря на то, что в целом общая сумма кассовых сборов в США оставляет желать лучшего, некоторые фильмы неожиданно оказались прибыльными. Например, несмотря на негативные отзывы, фильм «Проклятие плачущей» при бюджете $9 млн смог собрать в мире в первый уик-энд показов $56,5 млн.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России хоррор «Проклятие плачущей» режиссёра Майкла Чавеса собрал в первые выходные показов 68,5 млн рублей. Сюжет картины рассказывает о том, как социальный работник, расследуя загадочное исчезновение детей, понимает, что её семье тоже угрожает опасность.

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