Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM

Вышел новый минутный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров». Ролик был опубликован 21 апреля на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/GodzillaMovie/status/1120066841009725440

Издание Comicbook пишет, что на видеосервисе HBO NOW также выложили пятиминутный ролик, в котором была показана самая любимая фанатами франшизы форма монстра — «Burning Godzilla» («Пылающий Годзилла»).

https://twitter.com/comicbookanime/status/1120165930540183552

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Напомним, на экраны российских кинотеатров «Годзилла 2: Король монстров» выйдет 30 мая 2019 года. Снял картину режиссёр Майкл Догерти, бюджет фильма составил $200 млн.

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