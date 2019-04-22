Через 90 лет в Курганскую область вернули доспехи Далмата Исетского

Далматово, Курганская область, , 08:32 — REGNUM В Курганской области 20 апреля произошло историческое событие — в Далматовский Свято-Успенский монастырь вернулись шлем и кольчуга Преподобного Далмата. Доспехи хранились с 1930-х годов в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера и Невьянском историко-архитектурном музее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Передача доспехов Далмата Исетского (в миру Дмитрия Мокринского, 1594 — 1697) прошла от Свердловской области к Курганской. Представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов назвал это событие реальным вкладом в дело возрождения не только Далматовского монастыря, но и всего региона. Полпред подчеркнул, что Минкульт России выделяет более 200 миллионов рублей на восстановление монастырского комплекса.

«Совместно с общественными организациями двигаемся по восстановлению храмов в селах Батурино Шадринского района, Рычково Белозерского района. Такими действиями возрождаем духовную жизнь Курганской области», — заявил на церемонии передачи реликвий врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

Ранее краеведы, православная и культурная общественность Курганской области неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой принять участие в возврате шлема и кольчуги Далмата на место их изначального хранения. Но произошло это только в апреле 2019 года.

«Часто приходится слышать, что Курганская область слаба экономически, но материальная слабость начинается с духовной. Будем заниматься развитием экономики и укреплением духа», — отметил Вадим Шумков.

Православный Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь был основан тобольским городничим Дмитрием Мокринским, решившим посвятить свою жизнь служению Богу, в 1644 году. До революции 1917 года доспехи Далмата Исетского находились в монастыре, но после его закрытия были переданы в музеи Свердловской области. Сейчас они вернулись на исконное место.