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Видео: в третьей серии «Игры престолов» фанаты увидят то, чего долго ждали

Культура

В новом тизере HBO показана подготовка армии к сражению с мертвецами

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2019, 07:24 — REGNUM  Канал HBO выложили в сеть тизер-трейлер третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Ролик был опубликован 21 апреля на YouTube-канале проекта.

«Мертвецы уже здесь», — говорит Дейенерис Таргариен Джону Сноу в одном из моментов ролика. Объединённая армия готовится к атаке армии Короля Ночи.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что второй эпизод «Игры престолов» по ошибке попал в сеть ранее намеченного времени. Посмотреть сразу же после трансляции первой серии продолжения его смогли жители Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй эпизод развязки «Игры престолов» по ошибке оказался в сети

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