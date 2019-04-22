Видео: в третьей серии «Игры престолов» фанаты увидят то, чего долго ждали

Нью-Йорк, США, 22 апреля 2019, 07:24 — REGNUM Канал HBO выложили в сеть тизер-трейлер третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Ролик был опубликован 21 апреля на YouTube-канале проекта.
«Мертвецы уже здесь», — говорит Дейенерис Таргариен Джону Сноу в одном из моментов ролика. Объединённая армия готовится к атаке армии Короля Ночи.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что второй эпизод «Игры престолов» по ошибке попал в сеть ранее намеченного времени. Посмотреть сразу же после трансляции первой серии продолжения его смогли жители Германии.
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