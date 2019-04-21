Пекин, , 22:19 — REGNUM

Власти Китая выразили озабоченность в отношении серьезного подорожанием цен на премьерные показы фильма «Мстители: финал», сообщает 21 апреля издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

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По их словам, в некоторых кинотеатрах страны цена билета доходила до $45, однако спрос от этого не становился меньше.

Контролирующие органы страны посчитали подобную стоимость неадекватной и ограничили право делать наценку 10% базовой стоимости билета. Если решение не будет соблюдаться, то показ фильма может быть запрещен для кинотеатров нарушивших указ.

Напомним, предстоящий фильм «Мстители: финал», благодаря агрессивной рекламной кампании, вызвал широкий ажиотаж как во всем мире, так и в Китае. Еще до выхода фильма, кинопрокатчики уже продали билеты на сумму порядка $60 млн, в то время, как предыдущая часть фильма собрала около $360 млн.

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