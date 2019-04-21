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На кинофестивале в Москве покажут фильм про заключенных ГУЛАГа

Культура

Документальный фильм попал в шорт-лист «Оскара»

На кинофестивале в Москве покажут фильм про заключенных ГУЛАГа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кинотеатр

Москва, 21 апреля 2019, 22:00 — REGNUM  Документальная лента режиссера Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа» покажут на 41-м Московском международном кинофестивале. Об этом 21 апреля сообщается на официальном сайте мероприятия.

Картина попала в шорт-лист престижной американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

«Мы сделали документ эпохи. Надо было запечатлеть этих живых свидетельниц, рассказать эти последние истории. Из шести наших героинь трое уже умерли», — отметила Яровская, комментируя данную информацию пресс-службе фестиваля.

Фильм представляет из себя интервью с женщинами, которые отбывали сроки наказания в ГУЛАГе в 30-е годы XX века. Картина снималась на протяжении пяти лет.

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