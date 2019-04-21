В Большом театре призвали наполнить репертуар русской классикой

Москва, , 22:13 — REGNUM Музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев призвал к возвращению русской классики в репертуар учреждения, сообщает 21 апреля издание «Известия», опубликовавшее интервью с артистом.

Музыкант отметил необходимость сохранения симфонической традиции, однако также добавил, что культурное учреждение пытается предоставлять зрителю постановки на любой вкус.

Сохиев добавил, что в репертуаре присутствуют спектакли для знатоков, такие как «Борис Годунов» и «Царская невеста», но также и постановки, которые будут интересны молодежи.

Напомним, ранее вице-премьер России Ольга Голодец выступила с поручением проанализировать репертуарную политику театров России с целью дальнейшего расширения репертуара в сторону увеличения классических постановок.

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