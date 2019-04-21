В широкий прокат выйдет картина «Воскресение», но без мата

Москва, , 20:50 — REGNUM Картина «Воскресенье» режиссера Светланы Проскуриной выйдет в широкий прокат, правда без ненормативной лексики. Об этом 21 апреля рассказала продюсер фильма Сабина Еремеема во время пресс-конференции в Москве.

Фильм представлял Россию во время 41-го Московского международного кинофестиваля, где его можно было посмотреть в режиссерской версии, содержащей обсценную лексику.

«В прокате будет без мата», — заявила Еремеева, поблагодарив министерство культуры России за поддержку фильма.

Кинокартина «Воскресенье» была представлена на Московском международном кинофестивале вместе с двумя другими отечественными работами, среди которых «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой, а также «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова. Победитель фестиваля будет назван 25 апреля.

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