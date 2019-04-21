Медведев посетил закрытую вечеринку в честь 70-летия Пугачевой — СМИ

Москва, , 20:26 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытое празднество в честь юбилея Аллы Пугачевы, сообщает 21 апреля издание Super.

Журналистам удалось выяснить место проведения банкета популярной певицы, однако служба охраны не подпустила их близко. Причиной тому стал визит высокопоставленных гостей.

В последствие эта информация подтвердилась, когда репортерам удалось запечатлеть главу правительства.

В честь своего 70-летнего юбилея Примадонна решила устроить прием на 400 человек, среди которых родные и близкие певицы, а также коллеги по музыкальному цеху, в числе которых Николай Басков и Филипп Киркоров.

Бывший муж Пугачевой приехал на юбилей одним из первых, его партнер по клипу «Ибица» — вслед за ним. Также на вечере были замечены Константин Эрнст и Константин Меладзе.

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