В Перми откроется выставка японской графики эпохи Эдо

Пермь, , 20:13 — REGNUM В Центральном выставочном зале города Перми пройдет выставка «Золотой век японской графики», сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

В экспозиции будут представлены работы японских графиков, трудившихся в эпоху Эдо (XVII — XIX века). На них как правило изображены сцены жизни жителей городов, портреты гейш и актеров театра кабуки.

«Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени», — отмечают организаторы выставки, объясняя ее название.

Примечательно, что цветная гравюра получила распространение лишь в Японии и не была популярно в других государствах Дальнего Востока. Она применялась в качестве театральных афиш и рекламных плакатов.

Открытие выставки состоится 23 апреля в 18:00 по местному времени, экспозиция проработает до 31 мая.

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