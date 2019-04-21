Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
20:14:12 МСК

В Перми откроется выставка японской графики эпохи Эдо

Культура

Открытие выставки состоится 23 апреля в 18:00 по местному времени, экспозиция проработает до 31 мая

В Перми откроется выставка японской графики эпохи Эдо
Иллюстрация: Кацусика Хокусай
«Победный ветер. Ясный день» или «Красная Фудзи». Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи».Цветная ксилография.1830-1831 годы

Пермь, 21 апреля 2019, 20:13 — REGNUM  В Центральном выставочном зале города Перми пройдет выставка «Золотой век японской графики», сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

В экспозиции будут представлены работы японских графиков, трудившихся в эпоху Эдо (XVII — XIX века). На них как правило изображены сцены жизни жителей городов, портреты гейш и актеров театра кабуки.

«Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени», — отмечают организаторы выставки, объясняя ее название.

Примечательно, что цветная гравюра получила распространение лишь в Японии и не была популярно в других государствах Дальнего Востока. Она применялась в качестве театральных афиш и рекламных плакатов.

Открытие выставки состоится 23 апреля в 18:00 по местному времени, экспозиция проработает до 31 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пермской галерее пройдет встреча с известным художником Юрием Жарковым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная жизнь Пермского края
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить