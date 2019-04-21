Съемки третьей части «Плохих парней» завершены — Уилл Смит

Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Съемки третьей части фильма «Плохие парни» завершены. Об этом на своей странице в Instagram сообщил 21 апреля известный киноактер, сыгравший в картине главную роль Уилл Смит.

Актер отметил, что все сцены отсняты, а также продемонстрировал некоторые фотографии, на которых представлены актеры, принимавшие участие в работе над картиной.

Далее в творческих планах Смита работа над фильмом, посвященным известным теннисисткам Винус и Сирены Уильямс, актер сыграет роль отца прославленных спортсменок.

Читайте ранее в этом сюжете: На Каннском кинофестивале покажут российский фильм «Сложноподчиненное»