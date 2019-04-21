Калининград, , 10:33 — REGNUM

В Калининграде открылся фестиваль «Кантовские дни». В 2019 году он приурочен к 295-летию великого немецкого философа Иммануила Канта. Основным мероприятием форума станет Международная конференция «Кант и этика Просвещения», в котором примут участие 130 ученых из 20 стран. С лекциями выступят такие известные российские специалисты как академик РАН Абдусалам Гусейнов, профессор Валентин Белановский и другие.

По традиции в «Кантовские дни» проходит большое количество различных культурных событий. 20 апреля в Кафедральном соборе впервые была исполнена сюита Василисы Горочной «Иммануил Кант». 21 апреля драматург и актер Дмитрий Минченок представит свой спектакль «Тайные правила Канта», а уже 22 апреля откроется выставка «Иммануил Кант в творчестве современных художников».

Завершится фестиваль возложением цветов к мемориальному захоронению выдающегося философа.

Иммануил Кант — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. Кант совершил переворот в гносеологии, создал универсальную этику, сформулировал категорический императив. Всю жизнь прожил в Кенигсберге (Калининград). Похоронен у стены Кафедрального собора города.