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В России стартовал проект «Волонтеры культуры»

Культура

Министр культуры Владимир Мединский вместе с волонтерами трудился на территории Донского монастыря

Москва, 21 апреля 2019, 09:43 — REGNUM  20 апреля в 70 регионах страны стартовала всероссийская программа «Волонтеры культуры». Она проходит в рамках национального проекта «Культура». Участники программы в Дни исторического и культурного наследия очищают от грязи и ржавчины памятники, убирают территории парков, монастырей, красят здания. В Москве энтузиасты собрались на 8 площадках. К работам в Донском монастыре к добровольцам присоединился и министр культуры Владимир Мединский, сообщает официальный сайт ведомства.

Организаторами акции выступают Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Ассоциация волонтерских центров, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

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Культурная хроника
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