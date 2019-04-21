В России стартовал проект «Волонтеры культуры»

Москва, , 09:43 — REGNUM 20 апреля в 70 регионах страны стартовала всероссийская программа «Волонтеры культуры». Она проходит в рамках национального проекта «Культура». Участники программы в Дни исторического и культурного наследия очищают от грязи и ржавчины памятники, убирают территории парков, монастырей, красят здания. В Москве энтузиасты собрались на 8 площадках. К работам в Донском монастыре к добровольцам присоединился и министр культуры Владимир Мединский, сообщает официальный сайт ведомства.

Организаторами акции выступают Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Ассоциация волонтерских центров, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).