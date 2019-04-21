Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
09:35:14 МСК

21 апреля посещение Исторического музея в Москве будет бесплатным

Культура

Билеты на экскурсии можно купить с пятидесятипроцентной скидкой

21 апреля посещение Исторического музея в Москве будет бесплатным
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Исторический музей

Москва, 21 апреля 2019, 09:26 — REGNUM  Во время проведения в Москве мероприятий в рамках Дней исторического и культурного наследия, которые будут проходить до 31 мая, вход в ряд музеев будет бесплатным. 21 апреля любители истории могут свободно посетить крупнейшее отечественное собрание — Государственный исторический музей. Напомним, что кроме знаменитого здания на Красной площади в него входят филиалы — Музей Отечественной войны 1812 года, музей «Палаты бояр Романовых» на Варварке и выставочный комплекс на площади Революции. В залах последнего сейчас идут две интересные выставки — «Аристократический портрет» и «Русский Север».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить