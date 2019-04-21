СМИ: Полански опротестует в суде решение о его исключении из Киноакадемии

Лос-Анджелес, США, , 08:40 — REGNUM Кинорежиссер Роман Полански подал иск в суд с требованием восстановить его в статусе члена академии киноискусств США, сообщает 21 апреля The Hollywood Reporter.

По данным издания, адвокат Полански Харлэнд Браун направил соответствующее ходатайство в суд Лос-Анджелеса.

По мнению Полански и его защитника, киноакадемия США злоупотребила возможностью оставить в тайне обстоятельства дела против кинематографиста, а потому — поступила необъективно и не смогла действовать как положено законом.

«Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах», — цитирует Hollywood Reporter выдержку из иска.

Отметим, ранее, в мае 2018 года, кинорежиссер Роман Полански вместе с актером Биллом Кросби были исключены советом управляющих академии киноискусств США из членов организации навсегда за нарушение установленных правил поведения.

Напомним, скандальный кинематографист был неоднократно обвинен в сексуальных домогательствах и признан виновным в растлении 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. Режиссер является втором таких фильмов как «Нож в воде» (1962), «Китайский квартал» (1974) и «Пианист» (2002). За последний в 2003 году был удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар».