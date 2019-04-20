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Парад Кубанского казачества: Фоторепортаж

Культура

ИА REGNUM показывает фоторепортаж Николая Хижняка о том, как проходит «День реабилитации Кубанского казачества» в Краснодаре

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Парад Кубанского казачества: Фоторепортаж
Николай Хижняк © ИА REGNUM
До революции Краснодар назывался Екатеринодаром. Так как именно эти земли даровала казакам Екатерина II. Поэтому Краснодарским вензелем по-прежнему считается буква «Е»

Краснодар, 20 апреля 2019, 19:10 — REGNUM  26 апреля 1991 года был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». В этот же список «прощённых» вошли и кубанские казаки, которых советская власть преследовала до и после гражданской войны. Поэтому, каждую последнюю субботу перед датой принятия закона «о реабилитации» в Краснодаре отмечают «День реабилитации Кубанского казачества». В честь него Кубанские казаки съезжаются в Краснодар со всего края на торжественный парад. В этом году в нем приняло участие 7000 человек.

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Традиционный головной убор кубанских казаков называется «Кубанка». Хотя многие приезжие по ошибке называют их папахами
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Традиционный головной убор кубанских казаков называется «Кубанка». Хотя многие приезжие по ошибке называют их папахами
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Казаки во время молебна. Многие из них участвуют вместе с детьми
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казаки во время молебна. Многие из них участвуют вместе с детьми
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Судя по медалям, в прошлом этот казак служил в ВДВ
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Судя по медалям, в прошлом этот казак служил в ВДВ
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Ежегодно на парад и молебен собираются несколько тысяч казаков
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Ежегодно на парад и молебен собираются несколько тысяч казаков
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Кубанский казак
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанский казак
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Серьга в ухе у казаков означает, что он единственный сын в семье
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Серьга в ухе у казаков означает, что он единственный сын в семье
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Кубанские казаки на молебне
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казаки на молебне
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На переднем плане, в белых костюмах, не просто казаки, а артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора. Базируются они в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
На переднем плане, в белых костюмах, не просто казаки, а артисты известного во всём мире Кубанского казачьего хора. Базируются они в Краснодаре
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Начало торжественного марша по центральной улице города Красной от Екатерининской площади (недавно была переименована в Казачью) до Театральной площади (а её переименовали в городскую), где и состоится парад
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Начало торжественного марша по центральной улице города Красной от Екатерининской площади (недавно была переименована в Казачью) до Театральной площади (а её переименовали в городскую), где и состоится парад

Казаки по традиции люди глубоко верующие, православные. Поэтому ни одно мероприятие, и тем более такое значимое и крупное для них, не проходит без молитвы. Так и с торжественным парадом. Сначала казаки выстраиваются на площади перед восковым храмом Александра Невского на молебен. На религиозный обряд у казаков уходит час.

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Казак держит регалии Кубанского казачьего войска. Эти награды даровали казакам за верную службу Российской империи. Но после победы власти Советов большая часть казаков была вынуждена эмигрировать в США. Именно там до 2010 года и хранились эти регалии, которые они успели с собой увезти
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казак держит регалии Кубанского казачьего войска. Эти награды даровали казакам за верную службу Российской империи. Но после победы власти Советов большая часть казаков была вынуждена эмигрировать в США. Именно там до 2010 года и хранились эти регалии, которые они успели с собой увезти
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Демонстрация регалий
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Демонстрация регалий
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Барабанщики-кадеты казачьей школы
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Барабанщики-кадеты казачьей школы
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Весь путь казаки маршируют под аккомпанемент оркестра из почётного казачьего караула, кубанского казачьего войска
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Весь путь казаки маршируют под аккомпанемент оркестра из почётного казачьего караула, кубанского казачьего войска
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Юный зритель в кубанке приветствует казаков
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Юный зритель в кубанке приветствует казаков
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Кадеты казачьей школы. Да, в Краснодаре есть и такие
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кадеты казачьей школы. Да, в Краснодаре есть и такие
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Зрители приветствуют казаков флажком. Но все-таки чаще смартфонами с включённой камерой
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Зрители приветствуют казаков флажком. Но все-таки чаще смартфонами с включённой камерой
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Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
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Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
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Кубанские казачки
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казачки
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На Кубани почти в каждой школе есть классы казачьей направленности. В них помимо основной школьной программы также входит изучение религии и традиций кубанского казачества. Слева на фото именно ученики одного из таких классов
Николай Хижняк © ИА REGNUM
На Кубани почти в каждой школе есть классы казачьей направленности. В них помимо основной школьной программы также входит изучение религии и традиций кубанского казачества. Слева на фото именно ученики одного из таких классов
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Зрители из числа казаков-старейшин
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Зрители из числа казаков-старейшин
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Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
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Какой же казак без коня?
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Какой же казак без коня?

После молебна по командованию атамана казаки выстраиваются в колонны и торжественным маршем идут по центральной улице города на площадь, где и состоится торжественное построение и парад.

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Казаки на торжественном построении, на фоне плаката, установленного к 9 мая. Многие Кубанские казаки после революции перешли на сторону советов, приняли новые правила и воевали во время Великой Отечественной войны в составе казачьих дивизий Советской Армии
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Казаки на торжественном построении, на фоне плаката, установленного к 9 мая. Многие Кубанские казаки после революции перешли на сторону советов, приняли новые правила и воевали во время Великой Отечественной войны в составе казачьих дивизий Советской Армии
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Начало торжественного марша на параде. Первыми выходят казаки на лошадях
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Начало торжественного марша на параде. Первыми выходят казаки на лошадях
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Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре
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Вместе с казаками в параде принимают участие и военные
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Вместе с казаками в параде принимают участие и военные
34
Вы не поверите, но в Краснодаре есть даже казачий детский сад
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Вы не поверите, но в Краснодаре есть даже казачий детский сад
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Первым перед строем всегда идёт атаман
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Первым перед строем всегда идёт атаман
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Кубанские казаки на параде в Краснодаре
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Кубанские казаки на параде в Краснодаре

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Читайте ранее в этом сюжете: Крещенские купания в Краснодаре: без снега, но с казаками

regnum author Николай Хижняк
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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