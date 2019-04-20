Парад Кубанского казачества: Фоторепортаж

Краснодар, , 19:10 — REGNUM 26 апреля 1991 года был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». В этот же список «прощённых» вошли и кубанские казаки, которых советская власть преследовала до и после гражданской войны. Поэтому, каждую последнюю субботу перед датой принятия закона «о реабилитации» в Краснодаре отмечают «День реабилитации Кубанского казачества». В честь него Кубанские казаки съезжаются в Краснодар со всего края на торжественный парад. В этом году в нем приняло участие 7000 человек.

Казаки по традиции люди глубоко верующие, православные. Поэтому ни одно мероприятие, и тем более такое значимое и крупное для них, не проходит без молитвы. Так и с торжественным парадом. Сначала казаки выстраиваются на площади перед восковым храмом Александра Невского на молебен. На религиозный обряд у казаков уходит час.

После молебна по командованию атамана казаки выстраиваются в колонны и торжественным маршем идут по центральной улице города на площадь, где и состоится торжественное построение и парад.

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